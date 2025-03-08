Владимир Зеленский стал обладателем крупнейшего частного инвестиционного банка Франции Milleis Banques. По данным французских журналистов, актив был приобретен через офшоры компанией, связанной с Зеленским.

Засветился один из офшоров Зеленского, который ранее светился в Pandora Papers Maltex, - Multicapital Corp. Банк куплен более чем за миллиард евро. В сделке может быть замешан нынешний президент Франции Макрон: сделка проходила при участии компании Ротшильдов – Rothschild & Co, в которой с 2008 по 2012 год работал нынешний президент Франции.

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Считается, что Франция - та страна, куда в случае больших проблем сбежит Зеленский, и собственный банк будет хорошим подспорьем для продолжения роскошной жизни.