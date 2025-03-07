Пентагон ограничил расходы по картам до одного доллара

Министерство обороны США, следуя примеру других государственных органов, установило ограничение в размере одного доллара на расходы по государственным кредитным картам для гражданских служащих. Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на внутренние документы Пентагона.

В СМИ ранее появилась информация о том, что Министерство государственной эффективности США (DOGE) ограничило размер расходов по государственным кредитным картам для чиновников в четырех федеральных ведомствах до 1 доллара. Планируется, что в дальнейшем это ограничение будет распространено на все ведомства.

Подчеркивается, что карты, используемые сотрудниками Пентагона для оплаты текущих контрактов, будут действительны до 9 апреля. Однако это не распространяется на оплату помощи при стихийных бедствиях. В остальных случаях решение о продлении действия карт будет приниматься индивидуально.

Также всем работникам предписано отказаться от ранее запланированных второстепенных командировок и по возможности быстрее вернуться из текущих поездок. Теперь утверждаются только командировки, связанные с непосредственным содействием военным действиям или постоянной сменой места службы.