Стало известно, сколько Трамп заработал на мемкоине

Криптовалютный проект президента США Дональда Трампа с момента запуска мемкоина TRUMP принес ему 350 миллионов долларов. Размер прибыли подсчитали аналитики Financial Times.

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Издание изучило поток токенов на официальные кошельки, а также последующее их появление на торговых площадках блокчейна Solana с целью реализации. Доходы от продажи токена аналитики оценили в 314 миллионов долларов, и еще 36 миллионов долларов, по их подсчетам, принес доход от комиссий. Часть средств в размере 291 миллиона долларов была реинвестирована, указали они.

Заработать на мемкоине Трамп мог не только на блокчейне Solana, считают эксперты. Еще больший доход ему могла принести продажа токенов на бирже Binance.

О запуске собственной криптовалюты Трамп сообщил в январе 2025 года, за несколько дней до инаугурации.

«Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин», — поделился он на своей странице в Truth Social.

В первые же сутки OFFICIAL TRUMP (TRUMP) пятикратно взлетела в цене, достигнув в максимальном значении 34,5 доллара за единицу.

В том же месяце отдельные сайты, торгующие продукцией под брендом Трампа, разрешили расплачиваться криптовалютой за онлайн-покупки. С его помощью можно было приобрести кроссовки, часы и одноименные ароматы. Позднее к ним присоединились и другие ресурсы, например, туристический сайт Travala.com.