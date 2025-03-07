Китай начали покидать частные самолеты

В Китае зафиксировали резкое сокращение числа частных самолетов. Об этом сообщает Reuters.

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Как полагают эксперты, данная тенденция связана с тем, что на самых богатых людей КНР повлияли ослабление внутренней экономики, борьба с коррупцией и пандемия.

Консалтинговая и брокерская компания в сфере деловой авиации Asian Sky Group выяснила, что в конце прошлого года в материковом Китае, Гонконге и Макао базировалось на треть меньше частных самолетов, чем в пиковом периоде 2017 года, когда их было 481.

За тот же период количество частных воздушных судов в остальных странах Азиатско-Тихоокеанского региона выросло на 20 процентов. В первую очередь за счет Индии, Австралии и Японии. В Индии количество частных самолетов выросло почти на четверть с 2019 года и в 2024 году дошло до 168.

Кроме того, растет количество частных самолетов в таких странах, как Сингапур, Вьетнам, Лаос, Индонезия и Таиланд. Предполагается, что причиной этого стало изменение политики китайских властей, которая направлена на пресечение показного богатства.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин признал, что экономика его страны столкнулась с многочисленными трудностями и вызовами, некоторые из которых усугубились из-за неблагоприятных внешних факторов. Влияние последних продолжает усиливаться.