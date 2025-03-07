Российскому бизнесу дали ценный совет по развитию дела в Индии

Сотрудничество с Индией возможно и необходимо, но для достижения успеха российским бизнесменам следует изменить свой подход, ориентируясь на индийские ценности, где ключевую роль играют личные связи. Об этом заявила председатель комитета Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) по работе с Индией, бизнес-посол в Индии Ольга Куликова, передает «Прайм».

Как указала Куликова, российский бизнес зачастую уверен, «что он придет в Индию и будет там очень востребован, так как Индия небогатая страна и там мало своего бизнеса». В действительности же «все в Индии есть и ничего им от нас не надо», отметила специалист.

«Это достаточно закрытый и ориентированный на себя рынок. На внутреннего потребителя", - сказала она в кулуарах нетворкинг-вечера АЭИ "Золотая Азия: как успешно и прибыльно работать с дружественными странами Востока», - заявила Куликова.

По ее словам, для успеха в регионе российскому бизнесу нужно переориентироваться «с европейского мышления на индийское мышление». Она отметила, что Индия уже пять тысяч лет занимается торговлей, и нет смысла пытаться навязать ей свои правила.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Евростата сообщило, что в 2024 году Россия увеличила товарооборот с рядом государств Европейского союза.