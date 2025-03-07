В США предупредили об угрозе мировому господству доллара

Непредсказуемые политические решения и высказывания президента США Дональда Трампа — это серьезная угроза для доминирования доллара в мировой экономике за последние 50 лет. Об этом заявил бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс в беседе с Bloomberg.

По словам собеседника, доллар США был центральной валютой в мировой экономике, но сейчас его роль под угрозой из-за широкого подхода, который применяется к остальному миру.

Саммерс обратил внимание на то, что в начале текущей недели на фондовом рынке США произошло снижение стоимости акций. Это стало сигналом для инвесторов о том, что они обеспокоены будущим американской политики. Также он выразил свое недовольство политикой Министерства энергетики США, направленной на сокращение государственных расходов. По мнению специалиста, такие меры, как сокращение штата сотрудников налоговой службы IRS, могут негативно повлиять на усилия по увеличению доходов.

Эксперт также подчеркнул, что в прошлом году Трамп и его предвыборная кампания обозначили несколько ключевых аспектов, способных улучшить экономическую ситуацию. Среди них — снижение уровня регулирования и решение проблем, которые ранее позволяли США получать торговые преимущества. Однако, по словам Саммерса, методы, которые страна использует для достижения этих целей, вызывают у него опасения.