Путину сообщили о рисках взлета цен на пшеницу

В России растут риски взлета цен на продовольственную пшеницу мукомольного качества из-за снижения ее производства. Об этом президента России Владимира Путина предупредила министр сельского хозяйства Оксана Лут, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

В письме, отправленном в феврале, говорилось, что стоимость зерна может подняться выше предельных уровней максимальных цен, которые составляют 15,6 тысячи рублей за тонну пшеницу третьего класса и 15,1 тысячи — четвертого класса. После достижения таких пределов государству придется проводить товарные интервенции. Лут указала, что на начало февраля тонна пшеницы третьего класса подорожала до 14,3 тысячи рублей, а четвертого — до 13,8 тысячи.

По состоянию на начала марта, утверждает директор «Совэкона» Андрей Сизов, стоимость обоих классов выросла до 16,1 тысячи и 15,5 тысячи рублей, то есть речь идет о реализации рисков. По словам эксперта, ситуация объясняется сокращением урожая.

Данные Росстата свидетельствуют о падении валового сбора пшеницы на 11 процентов. По прогнозу «Совэкона», в 2025-м сборы снизятся еще на 4,7 процента. Эксперты объясняют тренд снижением посевных площадей, урожайности зерна и рентабельности аграриев, а также погодными колебаниями.

Глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская предположила, что рост стоимости на пшеницу может быть скачкообразным. Дело в том, что в прошлые годы производителям приходилось продавать зерно по слишком низкой цене. В свою очередь, Сизов напоминает, что вслед за зерном цены взлетят на муку, а далее — и на хлебопекарную продукцию.

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов сообщил, что себестоимость производства хлебобулочных изделий в январе выросла на 27 процентов в годовом выражении, что почти в три раза выше официальной инфляции.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский объяснил рекордный рост стоимости картофеля в 2024 году тем, что в предыдущие два года этот продукт был чрезвычайно дешевым.