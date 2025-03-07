Крупнейшие страны ЕС выступили против конфискации активов России

Крупнейшие страны Европейского союза (ЕС) — Франция, Германия и Италия — выступили против конфискации замороженных активов России. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Некоторые другие члены объединения, включая Польшу и страны Балтии, напротив, настаивали на необходимости конфисковать средства.

Отмечается, что против изъятия российских активов также выступил Европейский центральный банк. По мнению не поддержавших идею конфисковать активы Москвы стран, потенциальное изъятие активов может создать опасный прецедент и в дальнейшем привести к конфискации западных средств. Кроме того, конфискация наличных может подорвать доверие к евроактивам и евровалюте.

Германия, в частности, опасается, что конфискация российских активов может повлечь за собой возобновление репарационных исков, которые у Берлина все еще есть по Второй мировой войне.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что тема замороженных российских активов будет оставаться на повестке переговоров Москвы и западных стран. Глава МИД подчеркнул, что возможные действия Запада против замороженных активов не останутся без ответа России.