Торговая палата США в РФ готовит предложения по снятию санкций

Американская торговая палата в РФ разрабатывает отчет, в котором представлены советы для правительства США по отмене инвестиционных, авиационных, финансовых и импортных ограничений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента и главного исполнительного директора Американской торговой палаты в России Роберта Эйджи.

Как уточнил собеседник, речь идет о так называемом white paper – докладе – для американского правительства, который будет представлен в США. По его словам, в рамках исследования, которое длилось несколько месяцев, был проведен анализ проблем, с которыми столкнулись американские компании за последние три года, а также выявлены наиболее пострадавшие от санкций.

Подчеркивается, что торговая палата обращается с просьбой, прежде всего, о снятии ограничений в авиационной отрасли. Под рестрикции ранее попали запчасти и техподдержка самолетов. Также сообщается, что в сотрудничестве с Франко-российской торгово-промышленной палатой и при поддержке Американской торговой палаты была инициирована программа «Инициатива двух континентов». В настоящее время представители обеих организаций работают над формированием общей позиции по этому вопросу.

Эйджи заявил, что следующий пункт – снятие запрета на инвестиции для американских компаний. Многие американские фирмы стремятся к расширению и инвестициям в развитие производства в России, но существующие ограничения создают препятствия на этом пути. Кроме того, Американская торговая палата выступает за снятие ограничений на импорт товаров класса люкс, включая косметику. Санкции в этой области привели к тому, что многие компании потеряли долю рынка в этом сегменте.