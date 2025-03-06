ЕЦБ понизил основные процентные ставки

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) понизил три ключевые процентные ставки. Информация следует из пресс-релиза регулятора.

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Базовая процентная ставка снижена на 25 базисных пунктов — до 2,65% годовых, ставка по депозитам составила 2,5%, по краткосрочным кредитам Европейского центробанка — 2,9%.

Отмечается, что решение было принято согласно обновленному прогнозу инфляции, ее динамике и эффективности денежно-кредитной политики.

В конце января ЕЦБ также понижал ставки. В середине декабря прошлого года глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор продолжит снижать ставки. Она объяснила такую политику Центробанка тем, что высокая инфляция уходит в прошлое, а ее целевой показатель в 2% выглядит все более достижимым.