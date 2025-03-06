Ликвидная часть ФНБ России сократилась

В феврале ликвидные активы Фонда национального благосостояния (ФНБ) (средства на счетах в Банке России) продолжили сокращаться, до 3,39 трлн рублей, или $38,7 млрд (1,6% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), следует из сообщения Минфина. В январе показатель составлял 3,75 трлн рублей.

Объем ФНБ составил 11,88 трлн рублей, что соответствует 5,5% ВВП на 2025 год:

Объем китайских юаней сохранился на уровне 164 млрд;

А объем золота снизился с 179 тонн до 174,6 тонн.

Курсовая переоценка за февраль по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России стала отрицательной — на 304,2 млрд рублей (была 17 млрд рублей в январе). Причем оба показателя были «в минусе»: в иностранной валюте — на 241,6 млрд рублей, а в золоте — на 62,54 млрд рублей.

В феврале 2025 года в федеральный бюджет были зачислены доходы от размещения средств ФНБ в сумме 1,97 млрд рублей, что эквивалентно $21,3 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, кроме средств на счетах ЦБ, за февраль вырос с 9 млрд до 11,3 млрд рублей, что эквивалентно $113,3 млн.