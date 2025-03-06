Politico: ЕС пытается договориться с США об увеличении импорта газа

Евросоюз ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа об увеличении поставок сжиженного природного газа (СПГ) в связи с провальной политикой отказа от российских энергоносителей на фоне геополитических потрясений. Об этом сообщила газета Politico.

ЕС обратился к США на фоне провальной политики отказа от российского газа
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Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее признал, что кампания Евросоюза по отказу от российского топлива дает сбой и Европе необходимы заокеанские энергоресурсы.

"Мы не смогли бы добиться снижения зависимости от России [в топливной сфере] без энергоресурсов из <...> США", - заявил еврокомиссар Politico в декабре.

Он выразил надежду на то, что Брюссель и Вашингтон "по-прежнему будут" партнерами.

Как указывает издание, Йоргенсен не сдержал обещание по поводу обнародования плана поэтапного полного отказа от российского газа в течение первых 100 дней с момента своего вступления в должность, в начале марта 2025 года. Как сообщил газете на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС, "работа над дорожной картой по снижению зависимости от российских энергоресурсов продолжается, но документ не будет представлен в нынешнем месяце" после "закрытых дискуссий" в Брюсселе.

"Сроки публикации дорожной карты изменились в свете последних геополитических событий, - заявил он. - О дате ее выхода будет сообщено в надлежащее время".

Перенос срока обнародования "долгожданной" дорожной карты происходит уже второй раз. Изначально этот план предполагалось представить в конце февраля. Ранее Еврокомиссия признала, что сжиженный природный газ из России покрывает 13% потребностей Евросоюза. Согласно прогнозу аналитической компании Kpler, ЕС импортирует в 2024 году примерно на 10% больше СПГ из России, чем в 2023-м.

В 2021 году российские поставки газа составляли около 45% всего газового импорта ЕС. Большинство стран сообщества приняли согласованное решение отказаться от поставок российского трубопроводного газа после того, как в ответ на санкции Евросоюза Россия обязала все недружественные страны платить за газ в рублях. В то же время за последние два года произошел резкий рост закупок российского СПГ странами ЕС, которые выросли на 40% от уровня 2021 года. В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году.

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