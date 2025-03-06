Названа страна «Большой двадцатки» с самой низкой ценой на яйца

Самые дорогие куриные яйца среди стран «Большой двадцатки» оказались в США. Там эпидемия птичьего гриппа разогнала цены до 370 рублей.

По данным РИА Новости, Россия в подобном рейтинге среди государств G20 — первая по доступности. «Десяток» в среднем обойдется гражданам РФ в 115 рублей. Немного больше придется отдать в Индии и Индонезии — 120 и 123 рубля.

В пятерку стран по доступности этого продукта также входят Бразилия (144 рубля) и Турция (147 рублей). А вот жители Канады, ЮАР, Аргентины, Италии, Германии, Японии и Франции должны будут отдать за десяток яиц от 200 до 300 рублей. В Британии — 305 рублей, Южной Корее — 338 рублей, Австралии — 364 рубля, США — 371 рубля.

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