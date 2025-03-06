Власти ФРГ высказались о поставках российского газа

Берлин не намерен вновь налаживать поставки российского газа и восстанавливать газопровод «Северный поток — 2», заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Пресс-конференцию кабмина транслировал специальный портал правительства Германии. Хебештрайт подчеркнул, что оставшаяся труба газопровода не сертифицирована.

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Никакой газовой зависимости от России нет, и нет никаких планов снова стать зависимыми от России или наладить поставки российского газа в Германию, — сказал он.

Ранее издание Bild со ссылкой на правительственные источники сообщало, что сейчас немецкие власти проводят консультации для определения рычагов давления. При этом промышленные предприятия на востоке Германии уже готовы к возвращению российского газа в страну.

До этого в пресс-службе «Газпрома» указали, что Европа быстро растрачивает свои запасы голубого топлива из подземных хранилищ. В компании отметили, что к началу сезона закачки газа европейские резервуары опустеют полностью.

Тем временем на Украине признали тяжелые последствия прекращения транзита газа из России, пояснил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он заявил, что недостающее количество газа приходится импортировать у европейских стран. У Украины даже намерений продолжать какое-то сотрудничество с Россией не было, признал политик.