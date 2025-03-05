Названа причина остановки транзита нефти из России в Чехию

Поставки нефти из России в Чехию по нефтепроводу «Дружба» были приостановлены из-за проблем с платежами, вызванных санкциями США против России. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Приостановка поставок была вызвана проблемами с оплатой между польским владельцем чешских НПЗ и российскими поставщиками», — заявил министр промышленность Чехии Йозеф Сикела, его слова передает агентство.

Уточняется, что первоначально было неясно, почему прекратились поставки.

Нефтеперерабатывающая компания Unipetrol, входящая в состав польской группы Orlen, столкнулась с техническим сбоем, который вынудил ее обратиться за помощью к чешскому правительству с просьбой предоставить доступ к государственным нефтяным резервам. В ответ на это обращение, власти Чехии приняли решение выделить Unipetrol 330 000 тонн сырой нефти.

В Чехию перестала поступать нефть по нефтепроводу «Дружба»

Ранее сообщалось, что Чехия заметила неполадки в поставках нефти из России. В начале декабря 2024 года были приостановлены поставки по административным причинам, как уточнил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек. Отмечается, что через данный трубопровод республика получает 58% всей импортируемой нефти.