Бензин АИ-92 подешевел на российской бирже

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) наблюдается снижение цен на бензин марки АИ-92 после двух дней роста. В среду стоимость этой марки снизилась на 2,97% и составила 50 044 рубля за тонну, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

В то же время стоимость бензина марки АИ-95 по результатам торгов увеличилась на 1,48%, достигнув 58 636 рублей за тонну. Стоимость зимнего дизельного топлива увеличилась на 0,85% и составила 57 161 рубль за тонну. В то же время цена летнего дизельного топлива снизилась на 0,1% и достигла 54 768 рублей за тонну, а стоимость межсезонного дизельного топлива уменьшилась на 0,29% и составила 56 864 рубля за тонну.

Стоимость тонны сжиженных углеводородных газов (СУГов) уменьшилась на 2,14%, до 17 216 рублей. Цена на мазут снизилась на 0,04%, достигнув 30 308 рублей за тонну. Стоимость авиакеросина снизилась на 0,2%, составив 80 777 рублей за тонну.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в конце февраля дал поручение профильным государственным органам разработать предложения, направленные на повышение приоритетности железнодорожных поставок топлива на внутренний рынок. Это стало известно из протокола совещания, с которым ознакомились СМИ.

Ранее министр энергетики Сергей Цивилев отмечал, что его ведомство готово к принятию любых оперативных мер для предотвращения сбоев в поставках топлива и последующего роста цен.