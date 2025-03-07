Трамп объявит о создании в США стратегического резерва биткоина

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоина. Об этом сообщает Белый дом.

По данным Белого дома, в резерв войдет криптовалюта, которой уже владеют Соединенные Штаты. Во время подписания указа Трамп заявил, что исполняет свое предвыборное обещание. Ранее Дональд Трамп объявлял о создании в США криптовалютного резерва. Американский лидер подчеркнул, что хочет сделать из своей страны «мировую столицу криптовалют».