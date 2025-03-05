Трамп объявит о создании в США стратегического резерва биткоина

Президент США Дональд Трамп проведет 7 марта в Белом доме первый в истории "криптосаммит", где встретятся лидеры криптовалютной отрасли и где он объявит о создании в Соединенных Штатах стратегического резерва биткойна.

Об этом сообщил американский министр торговли Говард Латник.