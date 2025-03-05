Путин высказался об экономической безопасности России

Министерство внутренних дел должно гарантировать экономическую безопасность и ограждать предпринимателей от преступных действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии МВД, передает агентство «Прайм».

«Масштабные, долгосрочные планы развития России требуют надежного обеспечения экономической безопасности, а значит, системной работы по очищению отраслей экономики и финансового сектора от криминала, от схем отмывания преступных доходов», - подчеркнул Путин

Президент России также акцентировал внимание на важности продолжения борьбы с коррупцией. Помимо этого, глава государства подчеркнул, что необходимо содействовоать возвращению в страну как российских граждан, так и иностранцев, которые разделяют традиционные ценности России и могут внести свой вклад в развитие экономики государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что цель на текущий год — обеспечить стабильный рост экономики страны и уменьшить уровень инфляции.