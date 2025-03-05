Европейская комиссия отложила план окончательного поэтапного отказа от российского ископаемого топлива, публикация которого была запланирована на 26 марта.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Евросоюз переносит публикацию "дорожной карты" по отказу от российского газа. Вероятно, изначальный план полностью отказаться от него к 2027 году может быть скорректирован", - сообщил независимый аналитик Том Марцек-Мансер.

Он напомнил, что США решили придерживаться меркантильного подхода во внешней политике.

"Вполне можно предположить, что поставки российского газа и сжиженного газа (СПГ) станут частью какого-либо соглашения, направленного на прекращение украинского конфликта", - отметило агентство.

Новая дата публикации плана по отказу от газа из РФ не уточняется. Такой шаг уже вызвал кратковременное падение цен на природный газ в Европе на 4,2 процента.

По данным Bloomberg, европейские страны стремятся пополнить свои истощающиеся запасы газа в ближайшее время, поэтому ЕС пришлось временно отказаться от поэтапного отказа от российского газа. Аналитики отметили, что конкуренция на энергетическом рынке стабильно высокая, как и цены на энергоносители.

Газета Bild после серии публикаций о возможном восстановлении газопровода "Северный поток-2" сообщила, что теперь ФРГ постарается не допустить перезапуска проекта. Издание утверждает, что немецкие власти называют "реалистичными" слухи о запуске российского трубопровода и правительство старается предотвратить такое развитие событий.