В США подорожает один продукт из-за пошлин против Канады

Жители США столкнутся с ростом цен на омаров из-за введения новых пошлин в отношении Канады. Это связано с тем, что данная страна является основным поставщиком морепродуктов в США, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные американской статслужбы.

Начиная со вторника, американские власти ввели дополнительные ограничения на импорт товаров из Мексики и Канады. Ставка пошлины была увеличена на 25%. Кроме того, были введены новые тарифы на продукцию из КНР, которые выросли до 20%. Также США планируют ввести тарифы на товары из Европейского союза. Это будет сделано в ответ на тарифы, которые страны ЕС установили на американские товары. Данные тарифы выше, чем тарифы США на товары из этих стран. Канада и Китай уже объявили о введении ответных пошлин. Европейский союз также планирует принять меры в ответ на угрозы, которые были озвучены президентом США Дональдом Трампом.

В 2024 году США практически полностью зависели от Канады в плане импорта омаров. Из этой страны было ввезено 99,5% живых, свежих и охлажденных омаров на сумму в 353,7 миллиона долларов, а также 99,4% мороженой продукции на сумму в 645,9 миллиона долларов. Кроме того, 99,5% приготовленных омаров, ввезенных в США, на сумму 384 миллиона долларов также были из Канады.

В значительной степени импорт свежих и охлажденных гребешков в США зависит от поставок из Канады. В прошлом году доля таких поставок составила 98,8%, а объем импорта — 84,8 миллиона долларов.