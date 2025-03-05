Россия начала тестировать зарубежные платежи «цифровым золотом»

Российский бизнес тестирует новую схему расчетов с зарубежными партнерами в обеспеченных золотом цифровых финансовых активах. Для таких платежей не нужна банковская инфраструктура со всеми ее ограничениями и угрозами, что делает «золотые» ЦФА интересным инструментом в условиях антироссийских санкций. Приняв в оплату из России такие ЦФА, продавец получает право обменять их на слиток золота в хранилище ценностей за рубежом или его денежный эквивалент. Либо он может использовать ЦФА как средство платежа по своему усмотрению в торговых цепочках дальше.

Эксперты отмечают, что золото - это надёжный актив, который помогает защитить капитал в периоды экономической нестабильности. Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский в беседе с Авторадио объяснил, что в такие периоды люди стремятся вложить накопления в надежные инструменты. И, как правило, это золото или недвижимость.

«Сравнивая золото с недвижимостью, посмотрите стоимость квадратного метра в Москве, выраженную в граммах золота. Вы увидите, что квадратный метр в Москве с 2008 года дешевеет. То есть золото как инструмент сбережения оказывается выгоднее квадратного метра. Если чисто инвестиционный у вас интерес есть, то золото - это лучший инструмент сбережения, доступный простому человеку. Потому что квартира, конечно, тоже сохраняет стоимость, плюс вы ее можете сдавать, но есть определенные сложности. Вы не можете ее легко продать, и разница между ценой покупки и продажи достаточно велика. То есть, если вы купили ее для того, чтобы продать, вы потеряете на том, что называется ликвидностью рынка. Плюс за квартирой надо смотреть, определенные риски есть во владении недвижимостью».

Эксперт также напомнил, что владение недвижимостью помимо прочего облагается налогами.