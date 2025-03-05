Эксперт рассказал, грозит ли России дефицит базовых продуктов

Россия способна обеспечить себя всеми базовыми продуктами питания, заявил NEWS.ru эксперт в области сельского хозяйства, президент Агропродовольственного фонда «Своё» Андрей Даниленко. В их числе он назвал молоко, мясо, овощи и крупы.

По словам эксперта, ни о каком продовольственном дефиците речи быть не может.

«Для России по базовым продуктам вообще никаких вопросов нет. То есть молоко, мясо, овощи, крупы — всеми этими продуктами, необходимыми населению, мы можем обеспечить себя сами», — сказал Даниленко.

Более того, Россия является страной-экспортером по ряду базовых продуктов, отметил он. Поэтому ни о каком продовольственном дефиците речи быть не может, подчеркнул эксперт.

По его словам, наша страна никогда не будет самодостаточна по бананам и ананасам, но эти товары не входят в «критически важную продовольственную корзину».

Ранее в Россельхозцентре при Минсельхозе предупредили о нашествии саранчи в 21 регионе предстоящим летом. Речь идет о Новосибирской, Астраханской, Самарской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской, Иркутской, Ульяновской и Челябинской областях. Кроме того, могут пострадать республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

Эти субъекты страны находятся в зоне максимального риска. В 2024 году таких регионов было 14.