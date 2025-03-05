Российские фермеры стали выпускать меньше продукции

По итогам 2024 года суммарные объемы производства сельхозпродукции в российских фермерских хозяйствах сократились на 5,1 процента в сравнении с показателем за 2023-й. Об этом заявил замглавы Минсельхоза РФ Максим Боровой, его слова приводит «Интерфакс».

Согласно предварительной оценке Федеральной службы государственной статистики (Росстата), индекс производства продукции, произведенной отечественными фермерскими хозяйствами, в прошлом году составил 94,9 процента. Доля фермеров в структуре производства сократилась до 14,2 процента, резюмировал Боровой.

Он добавил, что в 2024 году малые хозяйства произвели порядка трети российского зерна. На их долю также пришлось три четверти картофеля, 70 процентов овощей открытого грунта и 64 процента плодов и ягод. Суммарные объемы господдержки подобных хозяйств составил 35 миллиарда рублей, из которых более трети (15 миллиардов) — адресные меры, заключил Боровой.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут назвала Россию страной с самыми доступными продуктами питания. Речь идет о показателе по паритету покупательной способности (ППС). Подобный вывод она сделала после анализа этого показателя в разных государствах. Она отметила, что российские аграрии могут обеспечить потребности не только внутреннего, но и внешнего рынка.