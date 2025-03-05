Трамп обвинил Байдена в повышении цен на яйца

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден виновен в резком росте цен на яйца. Об этом написал CNN со ссылкой на слова Трампа во время выступления в конгрессе.

Как сообщается, цены на яйца в США стали одной из тем обсуждения на фоне общего роста инфляции в стране. Трамп пообещал принять меры для стабилизации ситуации.

«Джо Байден позволил ценам на яйца выйти из-под контроля. Мы усердно работаем, чтобы снова их снизить», — сказал Трамп.

Кроме того, во время обращения к конгрессу Трамп сравнил расходы США на Украину с отнятой у ребёнка конфетой.