Канаде предрекли серьезный экономический спад

Канада и Мексика пострадают сильнее США в результате торговой войны, поскольку эти страны в большей степени зависят от экспорта, чем Соединенные Штаты. Об этом сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на экономистов.

Масштабы ущерба будут зависеть от продолжительности действия пошлин и ответных мер Оттавы и Мехико. Если США не отменят пошлины в скором времени, канадская экономика, вероятно, вступит в рецессию уже в ближайшие кварталы, отмечают эксперты.

По оценкам Банка Канады, в первый год после введения тарифов экспорт этой страны может сократиться на 8,5%, инвестиции в бизнес - почти на 12%, а потребительские расходы - более чем на 2% к 2027 году. ВВП Канады упадет на 3% в течение следующих двух лет по сравнению со сценарием, при котором пошлин бы не было. Как отмечает издание, торговая война с США также приведет к повышению уровня безработицы, а ответные пошлины и обесценение национальной валюты разгонят инфляцию. Банк Канады окажется перед выбором между снижением процентных ставок для поддержки экономики в период рецессии и их повышением для сдерживания инфляции.

Вместе с тем издание отмечает, что попытка Вашингтона разорвать цепочки поставок на континенте ударит по экономическому росту, занятости и прибыли всех трех стран, вовлеченных в торговую войну. Согласно экспертной оценке, которую приводит газета, если такая ситуация продлится еще несколько месяцев, США тоже могут оказаться в рецессии.

Среднему американскому домохозяйству торговая война обойдется более чем в $1,2 тыс. в год, отмечают аналитики.