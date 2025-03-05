Проблемы с продажей российской нефти Индии и Китаю усугубились

Рост отгрузки из портов партий российской нефти в последние недели до трехмесячного максимума в объеме 3,09 миллиона баррелей в сутки не приводит к росту поставок покупателям. Многие порты Индии и Китая отказываются принимать находящиеся под санкциями суда, так что им приходится останавливаться в море, пишет Bloomberg.

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Отказ от обхода санкций индийских нефтеперерабатывающих предприятий фактически закрыл эту страну для нефти из Арктики. Специализированные суда, способные работать в регионе, попали под санкции США, введенные администрацией президента Джо Байдена. В результате эти танкеры простаивают неделями в попытках выгрузить товар.

Порядка 12 миллионов баррелей из Арктики остаются в море несколько месяцев. Также около 7,7 миллиона баррелей нефти с Сахалина находятся в танкерах уже более двух недель, хотя ранее доставка до покупателей проходила за неделю.

На фоне дефицита судов стоимость их фрахта при поставках российской нефти резко выросла. Для Черного моря она составляет 7,9 миллиона долларов для миллиона баррелей, тогда как в конце прошлого года была на 2,3 миллиона ниже.

По данным агентства, до санкций Индия закупала 60 процентов российской нефти из Арктики. Теперь же партии тайно перегружаются у берегов Омана, а новые перевозчики, скорее всего, направляются в Китай. Такие же активные перегрузки нефти в море наблюдаются у берегов Сахалина.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть упали до минимума с начала года на фоне решения ОПЕК+ не отменять увеличение добычи с апреля, а также развязанные президентом США Дональдом Трампом торговые войны, которые угрожают мировому спросу. На минимуме стоимость майского фьючерса на баррель эталонного сорта нефти Brent падал ниже 70 долларов за баррель.