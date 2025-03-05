В России уменьшат вес упаковок шоколада

Плитки шоколада российских брендов «Алёнка», «Бабаевский» и «Вдохновение» могут уменьшиться на треть.

«Главная причина — рост затрат на сырьё: за год некоторые ингредиенты подорожали в два-три раза», — пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, упаковки шоколада весом 200 г могут заменить на 180 и 150 г, 100 г — на 90 г, 90 г — на 75 г, 60 г — на 40 г. Таким образом, вес плиток сократится в среднем на 10-33%.

При этом руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров отметил, что производители уже давно прибегают к снижению веса товара в упаковке, то есть к «шринкфляции».

«Тенденция в полной мере актуальна и для категории сладостей, где «усыхание» стало одним из основных инструментов скрытой инфляции: цена на полке не растёт, но потребитель всё равно получает меньше», — отметил эксперт.

Ранее производители Snickers и Oreo предупредили о подорожании на 5—20%.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, в свою очередь, предложил рассмотреть возможность введения превентивного запрета на шринкфляцию выпускаемых в России шоколадных изделий.