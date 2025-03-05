Гонконг создаст альтернативу Euroclear и Clearstream

Гонконгские власти работают над созданием альтернативы ведущим европейским депозитариям ценных бумаг в рамках стратегии по снижению зависимости от западной финансовой инфраструктуры и расширению глобального использования юаня, пишет издание Financial Times.

Гонконгская биржа (HKEX) объявила во вторник, 4 марта, о сотрудничестве с Валютным управлением Гонконга (HKMA) в разработке международного расчетного центра в Азии, который может составить конкуренцию бельгийскому Euroclear и люксембургскому Clearstream.

Такой шаг соответствует стремлению Китая диверсифицировать финансовые каналы на фоне нарастающей геополитической напряженности, пишет издание. FT напоминает, что в Европе сейчас обсуждаются планы по заморозке и возможному изъятию российских активов на сумму 200 млрд евро, что также подчеркивает значимость независимой финансовой инфраструктуры для стран, находящихся вне западной финансовой системы.

Стратегические цели

Новый расчетный центр призван сыграть ключевую роль в развитии гонконгского рынка долговых ценных бумаг и дальнейшей интернационализации юаня, пишет FT. По словам генерального директора HKEX Бонни Чан, эта инициатива «укрепит статус Гонконга как международного финансового центра и обеспечит дальнейший рост использования юаня в глобальных расчетах».

Согласно подписанному меморандуму о взаимопонимании, HKMA планирует превратить свою Центральную расчетную систему денежного рынка (CMU), которая занимается расчетами по долговым обязательствам, в полноценный международный депозитарий, способный обрабатывать трансграничные платежи и работать с различными валютами. Это позволит иностранным инвесторам эффективнее управлять ликвидностью в юане и держать глобальные активы под юрисдикцией Гонконга, отмечает FT.

Конкуренция с европейскими гигантами

HKMA изучает возможность создания конкурента Euroclear и Clearstream как минимум с 2022 года. Китайский рынок долговых ценных бумаг оценивается примерно в $25 трлн, в то время как CMU администрирует активы на сумму около $5 трлн. Для сравнения, Euroclear администрирует порядка $42 трлн, а Clearstream — $20 трлн.

Ранее Financial Times сообщала , что объем вложений Китая в казначейские облигации США снизился до минимума с 2009 года. Это указывает на стремление Китая уменьшить зависимость от американских долговых инструментов, а также сократить видимость своих инвестиций, используя депозитарные счета в Euroclear для сокрытия реальных объемов своих активов, предполагает газета.

Развитие инфраструктуры юаня

Как отмечает Financial Times, Гонконг продолжает укреплять свои позиции как центр офшорного юаня. HKEX уже расширила инфраструктуру для торговли фьючерсами на CNH, а также предложила механизмы хеджирования и операций с процентными деривативами.

В январе Народный банк Китая совместно с HKMA анонсировал создание кредитного механизма для финансирования торговых операций в юанях объемом 100 млрд юаней ($13,8 млрд), расширение программы Bond Connect и увеличение использования юаневых облигаций в качестве залоговых активов. По словам главы HKMA Эдди Юэ, спрос на китайские облигации со стороны иностранных инвесторов продолжает расти, однако пока остается ограниченная возможность их использования в качестве залога в международных сделках.