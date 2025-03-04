Импорт картофеля в РФ вырастет почти вдвое

Из-за низкого урожая картофеля в РФ в 2024 году импорт по итогам сезона вырастет почти в два раза, прогнозируют эксперты. Египетский картофель уже завозится большими партиями. И, несмотря на укрепление рубля, цены на него весьма внушительные. В новом сезоне картофеля получим не намного больше - некоторые компании ушли с рынка, сохраняются проблемы с импортом семян.

© Российская Газета

По прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), импорт столового картофеля в этом сезоне достигнет 470 тыс. тонн против 245 тыс. тонн в прошлом году. При этом более чем вдвое сократится и экспорт - с 220 тыс. тонн в сезоне 2023/24 до 85 тыс. тонн в текущем.

В прошлом году урожай картофеля в промышленном секторе составил 7,37 млн тонн, тогда как в 2023 году мы собрали рекордные за 30 лет 8,62 млн тонн. Главные причины такого снижения - неблагоприятная погода, сокращение площадей в основных картофелеводческих регионах. На этом фоне картофель стал самым подорожавшим продуктом 2024 года - по данным Росстата, цены на него в магазинах подскочили почти в два раза (на 92%).

Импортный картофель не будет дешевым, несмотря на укрепление рубля. Египетский стоит около 100 руб. за кг при средних ценах 62 руб. за кг

Чтобы сгладить ситуацию, правительство разрешило ввезти до 150 тыс. тонн картофеля без пошлины.

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников рассказал "РГ", что традиционным поставщиком картофеля номер один выступает Египет. В прошлом году на фоне нашего рекорда (и низких цен), а также проблем с логистикой и платежами Египет переориентировал экспорт в Европу, где, напротив, картофеля накопали мало. А в этом году Египет восстанавливает объемы поставок картофеля в Россию. На первую декаду февраля фиксировались отгрузки на уровне 5 тыс. тонн - это небывалый объем, говорит эксперт.

Также неожиданно начинает прощупывать наш рынок Турция со своим ранним картофелем - до этого страна не входила в первую десятку поставщиков.

Впрочем, импортный картофель не будет дешевым, несмотря на укрепление рубля. Сейчас, по словам Красильникова, он торгуется примерно по 100 руб. за кг. При том что средние розничные цены, по данным Росстата на 24 февраля, составляли 61,74 руб. за кг.

Что касается экспорта российского картофеля, снижение объясняется скорее "определенными административными барьерами", говорит Красильников.

Минсельхоз прогнозирует, что в этом году сельхозорганизации и фермеры увеличат площади под картофелем на 2,3% (до 7 тыс. га). Хотя себестоимость производства выросла примерно на 17%, но и рентабельность из-за роста цен тоже прилично увеличилась (с 12,8% до 26,8%), рассказывал недавно заместитель директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений минсельхоза Евгений Андреянов.

В новом сезоне соберем 7,5-7,8 млн тонн в промышленном секторе, если не случится опять каких-то погодных катаклизмов, прогнозирует Красильников. Этого вполне хватит для внутреннего потребления.

Но на большую прибавку площадей под картофель рассчитывать вряд ли можно, считает Красильников. Мало кто из ведущих игроков планирует увеличивать площади. Некоторые картофелеводы переключились на выращивание других культур - например, более маржинальных масличных (подсолнечник, сою, рапс). И вернуться в этот бизнес будет не так просто.

К тому же беспокоят эксперта "риски вырождения семенного материала". Потребность в семенах составляет 750-800 тыс. тонн ежегодно. Но большая их часть выращивается в России, а импортировалось обычно около 11-13 тыс. тонн в год. В этом году квота на ввоз семян картофеля составляет 12 тыс. тонн против 16 тыс. тонн в 2024 году. В прошлом году было завезено всего чуть более 200 тонн, в этом году мы сможем импортировать около 3 тыс. тонн, прогнозирует Красильников.