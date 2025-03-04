Минфин связал укрепление рубля с переговорами РФ и США

Текущее укрепление курса рубля может быть связано с переговорами между Россией и США. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев в кулуарах Госдумы.

"Курс рубля всегда находится в каком-то равновесии и отражает в том числе и оценку хозяйствующими субъектами разных процессов, в том числе и геополитических. Вот как-то попытаться точно сказать, какой из факторов повлиял там на последнее укрепление, сложно, но по времени это совпадало с переговорным процессом между Россией и Соединенными Штатами Америки", - подчеркнул Колычев.

По его словам, вполне возможно, что оценка инвесторами геополитических рисков изменилась за последние несколько месяцев.