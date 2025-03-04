В Эстонии рассказали о перспективах запуска «Северного потока — 2»

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» не в интересах его страны. Его слова передает телерадиокомпания ERR.

По словам министра, восстановление газопровода противоречит европейской энергетической безопасности.

«Правильное место для «Северного потока — 2» — на дне моря, по частям, а не на энергорынке ЕС», — отметил Цахкна.

Он добавил, что перезапуск «Северного потока — 2» будет шагом в совершенно неправильном направлении «с точки зрения европейское энергетической безопасности».

До этого немецкое издание Bild писало, что в Швейцарии уже несколько недель ведутся тайные переговоры по возобновлению работы газопровода «Северный поток – 2».

По данным источников газеты, спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию для обсуждения возможного перезапуска газопровода. Соединенные Штаты могут выступить посредником в этом вопросе, в сделке могут участвовать американские инвесторы, добавили они.