Глобальные госзаимствования достигнут в 2025 году рекордной суммы

Глобальные государственные заимствования достигнут в 2025 году рекордных $12,3 трлн вследствие увеличения оборонных и других расходов основных экономик мира и более высоких процентных ставок. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на аналитиков.

Согласно оценкам S&P Global Ratings, рост выпуска гособлигаций на 3% в 138 странах приведет, как ожидается, к увеличению объема долгосрочного долга до $76,9 трлн. К подобной рекордной величине привели заимствования в результате мирового финансового кризиса, пандемии коронавируса, а теперь - из-за необходимости увеличения расходов на оборону в Европе.

По словам представителя S&P Роберто Сифон-Аревало, ситуация, когда крупные экономики сосредоточились на финансовой политике, усугубилась ростом расходов на обслуживание долга, поскольку доходность облигаций существенно выросла после окончания программ покупки облигаций центральными банками.

В США, крупнейшем заемщике в мире, "широкий бюджетный дефицит, высокие процентные расходы и существенные требования к рефинансированию долга" приведут к увеличению долгосрочной эмиссии до $4,9 трлн, говорится в отчете S&P.

Данные агентства не включают казначейские векселя и такие формы госзаимствований, как долг местных органов власти.

Согласно прогнозам аналитиков, бюджетный дефицит американского правительства останется выше 6% ВВП к 2026 году, однако, по их утверждению, статус доллара как фактической мировой резервной валюты позволит США по-прежнему иметь "значительную свободу действий" в отношении госфинансов.