Лимит Маска на госрасходы парализовал работу федеральных агентств США

Введенный по инициативе главы департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска лимит в один доллар на расходы по государственным кредитным картам фактически парализовал работу федеральных агентств США.

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Об этом сообщает портал WIRED.

«Введенный DOGE запрет на использование кредитных карт задерживает поставки критически важных товаров, срывает командировки и не дает сотрудникам выполнять свою работу… Последствия уже широко ощущаются», — говорится на сайте издания.

По данным портала, ограничения уже повлияли на работу таких ведомств, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), Федеральное управление гражданской авиации (FAA), Министерство сельского хозяйства (USDA) и прочих. В частности, из-за новых правил лаборатории FDA испытывают нехватку базовых расходных материалов, что замедляет анализ образцов продуктов и лекарств.

Также портал сообщил, что из-за установленного лимита некоторые проекты по поддержанию инфраструктуры нацпарков и обеспечению безопасности авиаперелетов заморожены из-за невозможности оплатить расходы на командировки сотрудников.

До этого стало известно, что благодаря инициативе Илона Маска DOGE удается экономить для правительства США около $1 млрд в день. Экономии, в частности, удалось достичь благодаря прекращению «неправомерных выплат» иностранным организациям, закрытию программ поддержки политики разнообразия, равенства и инклюзивности, а также за счет прекращения найма новых сотрудников. В ведомстве отметили, что в будущем планируют увеличить эту сумму до более чем $3 млрд.