Кремль прокомментировал позицию Франции по замороженным активам РФ

Представители Запада иногда проявляют понимание пагубных последствий в случае изъятия замороженных российских активов, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова министра-делегата по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамена Аддада о том, что конфискация замороженных российских активов негативно отразилась бы на инвестиционном климате в Евросоюзе и вызвала бы недоверие у иностранных инвесторов.