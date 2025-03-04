Кремль прокомментировал позицию Франции по замороженным активам РФ

Представители Запада иногда проявляют понимание пагубных последствий в случае изъятия замороженных российских активов, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал слова министра-делегата по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамена Аддада о том, что конфискация замороженных российских активов негативно отразилась бы на инвестиционном климате в Евросоюзе и вызвала бы недоверие у иностранных инвесторов.
"За редким исключением [на Западе] осуществляются попытки незаконно изъять наши авуары. Но упомянутое вами заявление [представителя МИД Франции] относится к этим редким исключениям, когда, действительно, демонстрируется понимание всей пагубности таких потенциальных действий и неизбежности весьма и весьма негативных последствий", - сказал представитель Кремля.