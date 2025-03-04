Конфискация замороженных российских активов станет нарушением международного права со стороны Франции и Евросоюза.

Об этом в эфире телеканала France Info заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар.

"Это станет шагом, который противоречит международным соглашениям, подписанным Францией и Евросоюзом", - сказал министр.

Он добавил, что "позиция Франции заключается в том, что эти активы принадлежат, в частности, Центральному банку России".

"Я хотел бы напомнить, что мы не находимся в состоянии войны с РФ", - сказал Ломбар.

По его мнению, некоторая часть этих активов может быть использована, если это будет предусмотрено соглашением об урегулировании украинского конфликта.

"Но они не могут быть изъяты", - сказал глава ведомства.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Франция предложила европейским партнерам конфисковать замороженные суверенные активы РФ в случае нарушения Россией режима прекращения огня на Украине, если он будет установлен.

В Госдуме раскрыли судьбу замороженных российских активов при Трампе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе.