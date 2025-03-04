Решетников предложил привлекать трудовых мигрантов из новых стран

России стоит переориентироваться на новые страны в поиске трудовых мигрантов, а не зацикливаться на тех, к которым мы привыкли, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в Госдуме.

"В мире очень много стран, которые экспортируют свои трудовые ресурсы. Нужно рассмотреть абсолютно новые страны", - сказал он.

Министр уточнил, что все развитые страны активно привлекают трудовых мигрантов. Сейчас Россия ведет переговоры об этом с Мьянмой.

"Выстраиваем с профильными министерствами модель привлечения трудовых мигрантов", - подчеркнул Решетников.

По его словам, также сегодня есть четкое понимание, что без грамотного регулирования миграции продвигаться дальше и насыщать рынок труда будет очень сложно.

Ранее эксперты заявили, что граждане Индии могут заменить на российских стройках рабочих из Узбекистана и Таджикистана.