Цены на кофе взлетят в России

К концу текущего года стоимость кофе в торговых точках России вырастет на 30 – 40%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на основателя онлайн-магазина Fstok.ru Анастасию Колчину.

Специалист обратила внимание на ряд факторов, которые способствуют увеличению стоимости кофе. В частности, речь идет о пандемии. По словам собеседницы, эпидемия создала проблемы в сфере логистики. Она отметила, что многие государства решили закрыть свои границы, что повлекло за собой сокращение производства кофе и увеличение стоимости логистических услуг и экспорта.

Колчина заявила, что повлияли на стоимость кофе также ограничения со стороны западных стран и параллельный импорт. Кроме того, на стоимости кофе отражается рост цен на топливо и контейнерные перевозки, добавила она.

Среди других факторов повышения стоимости — неблагоприятные погодные условия в странах-производителях и увеличение популярности кофе в мире, особенно в Китае, Индии и России, подчеркнула эксперт.

Ранее старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов заявил, что в ближайшие два-три года цены на кофе сорта арабика будут оставаться высокими. Это отразится на рынке, отметил он.