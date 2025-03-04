Глава МЭР заявил о признаках охлаждения экономики России

Опережающие индикаторы указывают на признаки охлаждения экономики России, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в Госдуме.

"В целом, как вы знаете, экономика в прошлом году продолжила рост. Вместе с тем сейчас мы видим признаки ее охлаждения, особенно когда мы смотрим опережающие индикаторы", - сказал он.

Он добавил, что рост перестал быть фронтальным.

"У нас, например, замедлились темпы в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, идет ужесточение ДКП", - отметил министр.

Решетников также сообщил, что правительство работает над обеспечением макроэкономической стабильности в поиске баланса между сдерживанием инфляции и ростом экономики.