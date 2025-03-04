Нефть подешевела под влиянием двух факторов

Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.47 опускалась на 0,99% – до 70,91 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,79%, до 67,82 доллара, передает РИА «Новости».

Глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон, которого цитирует Bloomberg, отметил, что нефть находится под давлением факторов по двум направлениям – увеличение предложения со стороны стран ОПЕК+ и торговая политика США относительно импортных пошлин.

США приступили к введению пошлин в отношении Канады и Мексики, о которых было объявлено ранее. США со вторника вводят 25-процентные пошлины на импорт товаров из этих стран, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая.

Эксперты также обратили внимание на заявление ОПЕК+ относительно решения входящих в альянс стран наращивать добычу с 1 апреля.