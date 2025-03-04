США приступили к введению пошлин в отношении Канады и Мексики

Белый дом опубликовал заявление, в котором говорится, что американские власти приступают к введению пошлин в отношении Канады и Мексики.

«Президент Дональд Трамп приступает к введению пошлин в отношении Канады и Мексики... для борьбы с чрезвычайной угрозой национальной безопасности США, в том числе нашему здравоохранению из-за неконтролируемого оборота наркотиков», — указано в релизе Белого дома.

Как говорится в документе, неспособность двух стран арестовать торговцев наркотиками, изымать наркотики или координировать действия с правоохранительными органами США представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу безопасности Америки.

Ранее сообщалось, что Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10 до 20% в качестве меры по ограничению поставок запрещённых наркотических веществ, в частности фентанила, в США.