Средняя стоимость макарон в России за 2024 год выросла на 7,4%.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.

«Средние цены за 2024 год выросли на 7,4%. Макаронные изделия входят в рацион 94% населения страны, а уровень их потребления составляет около 8 кг на человека в год», – сказала Лебединская.

По ее словам, подорожание связано с ростом цен на муку и зависимостью от импортных поставок. В 2025 году средняя стоимость макарон составляет 111,77 руб., уточнила эксперт.

«Ежегодный экспорт макаронных изделий составляет около 100 тыс. тонн. В течение последних нескольких лет емкость российского рынка макаронных изделий в натуральном выражении практически не менялась. В ближайшее время серьезных изменений в сторону роста самого рынка не ожидается», – отметила Лебединская.

Эксперт добавила, что среди россиян популярны макароны «Шебекинские» и продукция бренда «Макфа».

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Ранее в СМИ сообщалось о том, что производитель макаронных изделия Barilla увеличивает стоимость своей продукции на 15–30%.