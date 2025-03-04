Стоимость биткоина на Binance упала на 10%

Стоимость биткойна на платформе Binance в ходе торговой сессии снизилась на десять процентов, достигнув отметки в 83 598 американских долларов к 7.50 мск. Согласно данным торговой площадки, это значительное падение было временным, так как к 7.56 мск биткойн немного восстановил свои позиции и находился на уровне 83 582 долларов, что соответствует снижению на 9,88 процента.

Ранее, 2 марта 2025 года, стоимость биткойна демонстрировала рост более чем на 10%, превышая отметку в 93 тыс. долларов. Этот рост был связан с оживлением на криптовалютных рынках и позитивными новостями в индустрии.

Эксперты отмечают, что такие колебания цен на биткойн являются типичными для криптовалютного рынка и могут быть связаны с различными факторами, включая изменения в мировых экономических условиях и настроениях инвесторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января курс биткоина на платформе Binance достиг рекордных 109,588 тыс. долларов, что было на 3,63% выше предыдущего значения.

Однако в последние недели стоимость биткоина стала снижаться, достигнув отметки в 94 тыс. долларов после введения США новых пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

Финансовый эксперт Владимир Григорьев выразил мнение, что на курс биткоина будут влиять лояльное отношение президента США Дональда Трампа и ограниченные валютные транзакции в России.