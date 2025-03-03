Reuters: Белый дом ведет работу над планом по смягчению санкций против России
Соединенные Штаты, в рамках поручения президента США Дональда Трампа, разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Источник заметил, что Белый дом попросил Государственный департамент и Министерство финансов составить список санкций против РФ, которые могут быть смягчены.
Этот перечень, по словам собеседника агентства, будет использоваться в ходе двусторонних переговоров между Вашингтоном и Москвой. Он добавил, что инициатива направлена на улучшение дипломатических и экономических отношений сторон.
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Источник уточнил, что возможна отмена санкций в отношении ряда физических лиц.
Ранее сообщалось, что в администрации США допустили возможность смягчения санкций против Москвы.
В частности, министр финансов Скотт Бессент рассказал в интервью Bloomberg Television, что Россия может получить экономическую помощь, в зависимости от того, как она подойдет к переговорам в ближайшие недели.