Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $72 за баррель впервые с 23 декабря

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $72 за баррель впервые с 23 декабря 2024 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 21:10 мск, цена Brent снижалась на 1,21%, до $71,93 за баррель.

К 21:25 мск фьючерс на Brent ускорил снижение и торговался на уровне $71,5 (минус 1,8%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2025 года снижался на 2,12%, до $68,28 за баррель.

В то же время стоимость фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) с поставкой в апреле 2025 года находилась на уровне $2 901,9 за тройскую унцию (плюс 1,87%), следует из данных торговой площадки.