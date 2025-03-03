Эксперты заявили, что в России подешевеет красная рыба и икра

Эксперты издания URA.RU заявили, что в России подешевеет красная рыба и икра.

По мнению собеседников издания, на цены положительно повлияют государственные субсидии, которые анонсировал председатель правительства России Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами. По словам Мишустина, поддержку получат те предприниматели, которые будут инвестировать в питомники по выращиванию лососевых.

Как сообщили эксперты издания, это сделает красную рыбу и икру доступнее, что приведет к снижению цен. В качестве положительного примера такой ситуации авторы приводят опыт Норвегии, в которой цена семги примерно равняется стоимости говядины.

«Развитие аквакультуры лососевых — способ сделать более доступными по ценам, как саму рыбу этих видов, так и красную икру. Цены на них в России высокие и серьезно выросли в последние месяцы», — передает издание слова руководителя центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолия Тихонова.

При этом эксперт признал, что российское рыбоводство отстает от уровня Китая, а потребление рыбы у детей не дотягивает до нормы.

«Это во многом связано со сложностями логистики — рыбу ловят в основном в тихоокеанском бассейне и там же перерабатывают. Пока она доедет до центральной части России, цена значительно вырастает», — объяснил он.

Тихонов также добавил, что разведение рыбы поблизости от потребителей уменьшает затраты на перевозку и хранение, что положительно сказывается не только на конечных ценах, но и на свежести продукции. В свою очередь, доктор экономических наук Леонид Холод считает, что только 10% от всей потребляемой в России рыбы является продукцией аквакультуры. При этом, налаживание собственного производства лососевых дает ощутимый экономический эффект.

«Той же норвежской семги в естественной среде очень немного, в отличие от дальневосточных лососевых. Но ее стали выращивать в хозяйствах и довели доступность до уровня разведения домашней птицы. Вместо очень дорогой рыбы норвежцы получили продукцию, сравнимую по цене с говядиной», — добавил Холод.

Как добавил директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович, анонсированные субсидии будут только одним из этапов развития российской аквакультуры. Он уточнил, что рыба в России лидирует по росту цен в продовольственном секторе, что указывает на ее дефицит.