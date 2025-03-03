ЦБ выпустил памятную монету к 200-летию изобретателя первого русского самолета

Центральный банк (ЦБ) РФ подготовил к выпуску в обращение памятную серебряную монету номиналом два рубля к 200-летию изобретателя первого русского самолета Александра Можайского. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщили в пресс-службе регулятора.

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Тираж монеты, выпускаемой в рамках серии «Выдающиеся личности России», составит три тысячи экземпляров. Масса драгоценного металла в чистом виде — 15,55 грамма, проба сплава — 925, а диаметр самой монеты — 33 миллиметра. На ее лицевой стороне среди прочего изображен российский герб, дата и товарный знак монетного двора, а на обратной — сам Можайский и часть его цитаты «Я желал быть полезным своему Отечеству...».

— Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, — передает официальный сайт ЦБ РФ.

Банк России в начале декабря 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Год семьи» номиналом три рубля. В конце апреля регулятор также пустил в обращение памятную серебряную монету номиналом два рубля по случаю 150-летнего юбилея пианистки Елены Гнесиной.