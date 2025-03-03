Канадцы стали бойкотировать товары из США

Две трети жителей Канады стали покупать меньше товаров производства США, 55% начали отказываться от использования американского маркетплейса Amazon. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследование канадской компании Leger Marketing.

Согласно его результатам, отказ канадских потребителей от американских товаров и сервисов связан с негативной реакцией на поведение президента США Дональда Трампа в отношении их страны. На этом фоне канадцы также стали делиться друг с другом информацией об альтернативах товарам из США от местных производителей, а также откладывать или отменять поездки в Соединенные Штаты.

При этом порядка 83% канадцев опасаются, что Трамп будет использовать пошлины и санкции как инструменты давления на Канаду, чтобы подтолкнуть страну к более тесным и формализованным отношениям с США. Около 75% жителей страны считают, что правительство Канады должно ввести ответные тарифы на американские товары.

В целом 77% канадцев настроены негативно в отношении Дональда Трампа, положительное мнение о нем имеют только 14% жителей страны.

В общей сложности в исследовании Leger Marketing приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних граждан Канады.

Трамп неоднократно выражал мнение, что многие жители Канады выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые, по утверждению американского лидера, исходят в том числе от России и Китая. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ заявлял, что его страна никогда не станет 51-м штатом США.