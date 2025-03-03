В Казахстане предложили ограничить импорт яиц из России

Министерство сельского хозяйства Казахстана инициирует ограничение на весенне-летний период импорта куриных яиц для защиты отечественного производителя в связи с поставками в республику продукции по демпинговым ценам.

Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства (МСХ) Казахстана в ответе на запрос издания cmn.kz.

"Именно в это время (весной-летом - прим. ТАСС) в страну поступает импортная продукция по демпинговым (искусственно заниженным) ценам. Это создает риски для потребителей и негативно отражается на деятельности отечественных производителей. В этой связи в МСХ неоднократно поступали обращения со стороны птицеводов", - приводит издание слова представителя ведомства.

В МСХ при этом объяснили, что "основным импортером яиц для Казахстана является Россия", "оттуда поступает 90,7% (79,4 млн штук)". В связи с этим МСХ предложило Минторговли республики ввести запрет на ввоз яиц в Казахстан в весенне-летний период. В министерстве пояснили, что отечественное производство полностью обеспечивает потребность страны в яйцах.

Окончательное решение по инициативе примет межведомственная комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях. Комиссия установит срок запрета и список стран, на которые он будет распространяться, указали в МСХ.

Весной 2024 года власти Казахстана вводили временный запрет на ввоз куриных яиц автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза. Мера обосновывалась необходимостью поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период.