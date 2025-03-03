Крупнейшей экономике мира спрогнозировали инфаркт

Экономика США, являющаяся крупнейшей в мире, переживет инфаркт через три года, если местные власти не сократят к тому времени госдолг до показателя в 3 процента от ВВП. Об этой угрозе заявил основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио, его слова приводит Bloomberg.

В настоящее время госдолг США составляет примерно 36,5 триллиона долларов. Снизить объем государственных обязательств в ходе предвыборной кампании обещал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Однако спустя несколько месяцев после прихода к власти исполнить это намерение ему пока не удалось.

Далио предупреждает, что, если госдолг США продолжит расти стремительными темпами, местная экономика столкнется с серьезным долговым кризисом в течение 2-4 лет.

«Это похоже на сердечный приступ. Вы подбираетесь все ближе. Я думаю, это произойдет примерно через три года, может быть на год раньше или позже», — заявил инвестор.

Он добавил, что многие держатели американского госдолга уходят с рынка, предчувствуя негативное развитие ситуации. В среднесрочной перспективе местные власти могут столкнуться с нехваткой покупателей гособлигаций. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) может искусственно ослабить доллар для облегчения выплат по гособязательствам. Однако это может привести к глобальной «просадке» других валют. При таком сценарии мир бы столкнулся с риском повторения Великой депрессии, которая захлестнула США в начале 1930-х годов. Подобное развитие событий вряд ли будет выгодно большинству центробанков, заключил Далио.

Ущерб мировой экономики от торговой политики Трампа оценили

Еще одной проблемой, с которой может столкнуться экономика США в обозримой перспективе, по мнению экспертов, является рост потребительских цен. Разогнать инфляцию в стране, как утверждают аналитики исследовательской корпорации Moody's, может агрессивная торговая политика Трампа. Вступление в силу с 4 марта импортных пошлин пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая, в дальнейшем может привести к росту цен на смартфоны, игровые консоли, ноутбуки, автомобили и обувь, поставляемые в США из этих стран. Диапазон прироста эксперты оценили в 4-20 процентов в зависимости от товарной категории.